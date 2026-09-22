Moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) têm à disposição uma rede de atendimentos em saúde com custo social e serviços gratuitos de orientação jurídica. As ações são oferecidas pela Faculdade Anhanguera em unidades de Campinas — Taquaral, John Boyd Dunlop e Ouro Verde —, Valinhos, Indaiatuba e Sumaré, por meio de clínicas-escola e Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJs).

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Os serviços abrangem as áreas de Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária e Nutrição, além de assistência jurídica. Os atendimentos são realizados por estudantes de graduação, sempre sob supervisão de professores especialistas, o que alia a formação prática dos alunos ao benefício direto à comunidade.

Confira abaixo os serviços disponíveis por unidade: