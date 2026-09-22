Moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) têm à disposição uma rede de atendimentos em saúde com custo social e serviços gratuitos de orientação jurídica. As ações são oferecidas pela Faculdade Anhanguera em unidades de Campinas — Taquaral, John Boyd Dunlop e Ouro Verde —, Valinhos, Indaiatuba e Sumaré, por meio de clínicas-escola e Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJs).
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Os serviços abrangem as áreas de Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária e Nutrição, além de assistência jurídica. Os atendimentos são realizados por estudantes de graduação, sempre sob supervisão de professores especialistas, o que alia a formação prática dos alunos ao benefício direto à comunidade.
Confira abaixo os serviços disponíveis por unidade:
- Campinas – Taquaral
Clínica-escola de Psicologia
Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h. Entre os serviços oferecidos estão psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica — inclusive para vícios em celular —, triagem, terapia de casal, psicodiagnóstico, orientação profissional e plantão psicológico. Há possibilidade de gratuidade após avaliação socioeconômica. Agendamentos pelo WhatsApp (19) 99906-7674 — somente mensagens — ou presencialmente.
Clínica-escola de Medicina Veterinária
Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, mediante agendamento prévio, a preço social. O serviço contempla animais de pequeno e grande porte. Agendamentos pelo telefone (19) 3512-3140.
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
Suporte gratuito nas áreas de Direito de Família, Direito do Consumidor e algumas ações cíveis. Atendimentos às segundas-feiras, das 13h às 21h; terças, quartas e quintas, das 8h às 12h e das 17h às 21h; e sextas, das 13h30 às 19h30. É necessário agendamento prévio para triagem do caso, presencialmente ou pelo WhatsApp (19) 3512-3126.
Endereço: Rua Luiz Otávio, 1313 – Taquaral, Campinas/SP.
- Campinas – Ouro Verde
Clínica-escola de Psicologia
Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 15h às 20h, a custo social. Os serviços incluem psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos, além de orientação profissional. Inscrições pelo telefone (19) 3512-3364 ou presencialmente.
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
Atendimentos com hora marcada, todos os dias, das 14h às 21h, em todas as áreas do Direito, exceto criminal, de forma gratuita. É necessário comprovar renda de até três salários mínimos e possuir apenas um imóvel no nome. Contato pelo WhatsApp (19) 3512-3332 ou presencialmente.
Endereço: Rua Emília Stefanelli Ceregatti, 160 – Bloco A – Jardim Morumbi, Campinas/SP.
- Campinas – John Boyd Dunlop
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
Suporte gratuito nas áreas de Direito de Família, Direito do Consumidor e algumas ações cíveis. Atendimentos às segundas-feiras, das 13h às 21h; terças, quartas e quintas, das 8h às 12h e das 17h às 21h; e sextas, das 13h30 às 19h30. É necessário agendamento prévio para triagem do caso, presencialmente ou pelo WhatsApp (19) 3512-3126.
Endereço: Rua José Rosolém, 171 – Sala 1 – Jardim Londres, Campinas/SP.
- Valinhos
Clínica-escola de Psicologia
Atendimentos psicológicos para crianças, adolescentes e adultos, plantão psicológico e psicodiagnóstico, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Agendamento pelo WhatsApp (19) 3512-4948 ou presencialmente. Em caso de gratuidade, é necessária avaliação socioeconômica e encaminhamento pelos serviços da cidade.
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
Atendimento jurídico gratuito nas áreas de Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Penal, mediante preenchimento de critérios socioeconômicos e de competência do NPJ. Atendimentos às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, das 19h às 21h, com agendamento prévio via formulário online. No dia marcado, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovantes de renda e documentos relacionados ao caso. O acompanhamento está sujeito à triagem e análise dos requisitos do Núcleo.
Endereço: Avenida Invernada, 595 – Vera Cruz, Valinhos/SP.
- Indaiatuba
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
Suporte gratuito nas áreas cível, familiar e de orientações gerais, todas as quartas-feiras, das 9h às 18h. Não é necessário agendamento; basta comparecer à instituição com documentos de identificação e os relacionados ao caso.
Clínica-escola de Psicologia
Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, nas áreas de Psicodiagnóstico e Psicoterapia. Inscrição prévia pelo WhatsApp (19) 3885-6757.
Clínica-escola de Fisioterapia
Serviços de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, nas especialidades de ortopedia, neurofuncional, pediatria, saúde da mulher e cardiorrespiratória, a preço social. Agendamentos pelo telefone (19) 99683-6966.
Clínica-escola de Nutrição
Atendimentos de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30, com avaliação antropométrica, acompanhamento e montagem de plano alimentar. Inscrição prévia pelo WhatsApp (19) 99110-9804.
Endereço: Rua Cláudio Dal Canton, 89 – Cidade Nova II, Indaiatuba/SP.
- Sumaré
Clínica-escola de Psicologia
Suporte psicológico de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 17h às 21h, nas áreas de psicoterapia infantil, adolescente e adulta, a preço social. Inscrição prévia pelo WhatsApp (19) 99398-2043.
Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
Atendimentos gratuitos nas áreas de Direito de Família, Direito das Obrigações e Contratos, Direito das Sucessões e Direito do Consumidor. Atendimentos de segunda a quinta-feira, das 8h às 10h30. Agendamento prévio para triagem do caso pelo e-mail npj.anhanguerasumare@gmail.com ou presencialmente na unidade, nos horários acima.
Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501 – Jardim Primavera, Sumaré/SP.