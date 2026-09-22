A rede de restaurantes Outback Steakhouse está com processo seletivo aberto para contratar 92 funcionários para sua nova unidade em Campinas. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da empresa até 25 de setembro.

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Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio ou técnico completo e disponibilidade para trabalhar em diferentes horários, incluindo fins de semana e feriados. A seleção será realizada por meio de dinâmicas de grupo e entrevistas.

As oportunidades são para a unidade que será instalada na Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, no bairro Nova Campinas. As vagas são para atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e recepcionista.