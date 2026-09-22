22 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem invade casa da ex e agride enteada de 12 anos e cachorro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito, de 50 anos, apresentava sinais de embriaguez e negou as agressões; vítima, de 40 anos, relatou ter sido enforcada ao tentar proteger a filha.
Suspeito, de 50 anos, apresentava sinais de embriaguez e negou as agressões; vítima, de 40 anos, relatou ter sido enforcada ao tentar proteger a filha.

Um homem de 50 anos foi preso após invadir a residência da ex-companheira, de 40 anos, e agredir a enteada de 12 anos, em Hortolândia. O caso foi registrado como violência doméstica e ocorreu em uma casa na Rua Abacate, no Jardim Monte Sinai.

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Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento e forçou a entrada no imóvel, dando início a uma discussão. Durante a confusão, ele teria agredido a adolescente de 12 anos.

Ao tentar proteger a filha, a mulher afirmou ter sido agarrada pelo pescoço e enforcada pelo homem. Ela também relatou que o suspeito danificou móveis e outros objetos da casa, além de chutar o cachorro da família.

A polícia constatou danos em móveis, colchão, cadeira, filtro de água e na porta do imóvel. O homem foi localizado ainda no local, apresentava sinais de embriaguez e negou as agressões.

As partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Hortolândia, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

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