Um homem de 50 anos foi preso após invadir a residência da ex-companheira, de 40 anos, e agredir a enteada de 12 anos, em Hortolândia. O caso foi registrado como violência doméstica e ocorreu em uma casa na Rua Abacate, no Jardim Monte Sinai.

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Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento e forçou a entrada no imóvel, dando início a uma discussão. Durante a confusão, ele teria agredido a adolescente de 12 anos.

Ao tentar proteger a filha, a mulher afirmou ter sido agarrada pelo pescoço e enforcada pelo homem. Ela também relatou que o suspeito danificou móveis e outros objetos da casa, além de chutar o cachorro da família.