22 de setembro de 2026
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CAPTURA

Guarda Municipal prende procurado por homicídio em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ainda conforme a Guarda Civil, os agentes consultaram os sistemas policiais e identificaram um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio.
Ainda conforme a Guarda Civil, os agentes consultaram os sistemas policiais e identificaram um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio.

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, no Jardim Santa Cruz. A abordagem foi feita por agentes que atuavam no apoio à Assistência Social.

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Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento pela região quando notou um homem pedindo ajuda a motoristas parados no semáforo. Os agentes resolveram abordá-lo para entender a situação e, caso fosse necessário, acionar o serviço de Assistência Social.

Durante a conversa, o homem disse ser morador de Hortolândia e afirmou ter chegado a Indaiatuba viajando sobre um vagão de carga de um trem.

Ainda conforme a Guarda Civil, os agentes consultaram os sistemas policiais e identificaram um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio. Diante da confirmação da ordem judicial, o homem foi detido e levado à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

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