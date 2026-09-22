Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, no Jardim Santa Cruz. A abordagem foi feita por agentes que atuavam no apoio à Assistência Social.

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Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento pela região quando notou um homem pedindo ajuda a motoristas parados no semáforo. Os agentes resolveram abordá-lo para entender a situação e, caso fosse necessário, acionar o serviço de Assistência Social.

Durante a conversa, o homem disse ser morador de Hortolândia e afirmou ter chegado a Indaiatuba viajando sobre um vagão de carga de um trem.