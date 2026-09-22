22 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
RECEPTAÇÃO

PM recupera moto roubada e prende suspeito em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jovem de 18 anos foi preso após ser reconhecido pela vítima como autor de roubo de motocicleta em Sumaré.
Jovem de 18 anos foi preso após ser reconhecido pela vítima como autor de roubo de motocicleta em Sumaré.

Policiais militares realizavam patrulhamento em Sumaré quando identificaram uma motocicleta com registro de roubo, ocorrido na noite anterior. O veículo era conduzido por dois indivíduos, que ignoraram a ordem de parada e fugiram.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Após intensificarem as buscas, as equipes localizaram a motocicleta no período da tarde, dentro de uma residência. No imóvel, estavam três pessoas. Segundo o morador, um dos abordados havia chegado momentos antes e pedido que a motocicleta fosse guardada no local.

O suspeito foi reconhecido pela vítima, que compareceu à unidade policial e o apontou como autor do roubo e condutor do veículo subtraído. Diante dos fatos, o indivíduo, de 18 anos, foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários