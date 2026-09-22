Policiais militares realizavam patrulhamento em Sumaré quando identificaram uma motocicleta com registro de roubo, ocorrido na noite anterior. O veículo era conduzido por dois indivíduos, que ignoraram a ordem de parada e fugiram.

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Após intensificarem as buscas, as equipes localizaram a motocicleta no período da tarde, dentro de uma residência. No imóvel, estavam três pessoas. Segundo o morador, um dos abordados havia chegado momentos antes e pedido que a motocicleta fosse guardada no local.

O suspeito foi reconhecido pela vítima, que compareceu à unidade policial e o apontou como autor do roubo e condutor do veículo subtraído. Diante dos fatos, o indivíduo, de 18 anos, foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.