22 de setembro de 2026
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CRIME

Casal é preso por furto em fábrica desativada de Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ação foi flagrada após denúncia anônima, que informava sobre indivíduos subtraindo objetos e materiais do imóvel.
A ação foi flagrada após denúncia anônima, que informava sobre indivíduos subtraindo objetos e materiais do imóvel.

Um homem de 32 anos e uma mulher de 34 foram presos após invadirem uma antiga fábrica desativada na Rua Werner Habig, no bairro Chácara Lusitana, em Hortolândia. A ação foi flagrada após denúncia anônima, que informava sobre indivíduos subtraindo objetos e materiais do imóvel.

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Ao chegarem ao local, policiais militares abordaram um veículo nas proximidades da entrada da fábrica. Durante a vistoria, foi encontrado no porta-malas um condensador de ar-condicionado de grande porte. Questionado, o condutor admitiu ter retirado objetos do interior do imóvel.

A representante da empresa responsável pelo local reconheceu o equipamento e informou que o condensador está avaliado em aproximadamente R$ 15 mil.

Diante dos fatos, os dois envolvidos, o veículo e o objeto recuperado foram encaminhados ao Plantão Policial de Hortolândia. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.

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