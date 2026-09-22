Um homem de 32 anos e uma mulher de 34 foram presos após invadirem uma antiga fábrica desativada na Rua Werner Habig, no bairro Chácara Lusitana, em Hortolândia. A ação foi flagrada após denúncia anônima, que informava sobre indivíduos subtraindo objetos e materiais do imóvel.

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Ao chegarem ao local, policiais militares abordaram um veículo nas proximidades da entrada da fábrica. Durante a vistoria, foi encontrado no porta-malas um condensador de ar-condicionado de grande porte. Questionado, o condutor admitiu ter retirado objetos do interior do imóvel.

A representante da empresa responsável pelo local reconheceu o equipamento e informou que o condensador está avaliado em aproximadamente R$ 15 mil.