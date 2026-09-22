22 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria avança e coloca a RMC em rota de chuva

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Segundo a previsão, o sistema favorece o aumento da nebulosidade e a formação de chuvas ao longo de todo o dia.
Segundo a previsão, o sistema favorece o aumento da nebulosidade e a formação de chuvas ao longo de todo o dia.

Uma nova frente fria deve atingir a RMC (Região Metropolitana de Campinas) a partir do final da manhã desta terça-feira (22). Segundo a previsão, o sistema favorece o aumento da nebulosidade e a formação de chuvas ao longo de todo o dia.

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Há ainda possibilidade de descargas elétricas na região. A recomendação é redobrar a atenção em áreas de risco e acompanhar as atualizações da previsão do tempo.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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