A guerra aberta entre Vini Oliveira (Cidadania) e o vereador Otto Alejandro (PL) depois da cassação do então parlamentar ganhou agora um capítulo na Justiça. Uma decisão liminar determinou que Vini retire do Instagram dois vídeos nos quais acusa Otto de ter pedido R$ 1 milhão para produzir um relatório favorável a ele durante a Comissão Processante que terminou com a perda de seu mandato.

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A tutela de urgência foi concedida parcialmente pela juíza Thais Migliorança Munhoz, do Juízo Auxiliar da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Campinas. Vini terá 24 horas, a partir da intimação, para remover as duas publicações apontadas no processo.

A ordem vai além dos vídeos já publicados. Até o julgamento definitivo da ação, Vini deverá se abster de publicar, republicar ou compartilhar conteúdos afirmando que Otto pediu dinheiro ou qualquer outra vantagem para elaborar o relatório da Comissão Processante. Também não poderá se referir ao vereador com expressões como “safado”, “sem-vergonha” e “mentiroso”.

Acusação nasceu no plenário