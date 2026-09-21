Um homem que cumpre pena e estava em benefício de saída temporária foi detido na noite de domingo (20) após ser acusado de ameaçar a ex-companheira em uma residência no Jardim Suécia, em Mogi Guaçu. A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h30 para atender à ocorrência de violência doméstica.

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Segundo o relato da vítima aos policiais, o ex-companheiro estava agressivo dentro da casa e teria feito ameaças contra ela. As partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão.

A autoridade policial determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência com as naturezas de violência doméstica, ameaça e vias de fato. O delegado também comunicou à Secretaria da Administração Penitenciária sobre a infração cometida pelo beneficiário da saída temporária, que permaneceu à disposição da Justiça.