Campinas realiza nesta terça-feira (22) o 18º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com 1,6 mil vagas abertas por 30 empresas de diferentes setores. O atendimento será das 9h às 16h, na Ceasa Campinas, às margens da Rodovia Dom Pedro I.

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O maior volume de oportunidades está concentrado na função de auxiliar de logística, com 300 vagas oferecidas pelo Mercado Livre. O cargo exige ensino fundamental completo e tem salário informado de R$ 2.207.

Já a maior remuneração divulgada nesta edição é de R$ 4.626,52, para farmacêutico na Drogal. A vaga exige ensino superior completo em Farmácia.