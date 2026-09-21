Campinas realiza nesta terça-feira (22) o 18º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com 1,6 mil vagas abertas por 30 empresas de diferentes setores. O atendimento será das 9h às 16h, na Ceasa Campinas, às margens da Rodovia Dom Pedro I.
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O maior volume de oportunidades está concentrado na função de auxiliar de logística, com 300 vagas oferecidas pelo Mercado Livre. O cargo exige ensino fundamental completo e tem salário informado de R$ 2.207.
Já a maior remuneração divulgada nesta edição é de R$ 4.626,52, para farmacêutico na Drogal. A vaga exige ensino superior completo em Farmácia.
O evento será aberto a moradores de Campinas e da região e terá triagem feita pelo CPAT, além de processos seletivos e entrevistas presenciais com as empresas participantes.
Os candidatos serão encaminhados de acordo com o perfil profissional e os requisitos de cada vaga.
Para participar, é necessário levar documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. Quem já tiver feito cadastro antecipado deve apresentar também a carta de encaminhamento, que garante prioridade na entrevista.
Empresas de diferentes setores
Entre as 30 empresas confirmadas estão Mercado Livre, C&A, McDonald’s, KFC, Coco Bambu, Grupo Pão de Açúcar, RD Saúde, Drogal, MRV e Royal Palm Plaza, além de companhias das áreas de tecnologia, serviços, logística, alimentação, construção e varejo.
A relação completa de oportunidades pode ser consultada no sistema do CPAT, que permite verificar escolaridade, requisitos e compatibilidade com o perfil profissional de cada candidato.
A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda o cadastro antecipado, que pode ser feito pelo CPAT, nos postos Agiliza, pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Serviços também estarão disponíveis
Além das vagas, o feirão terá atendimento da Casa do Empreendedor, Sebrae e Banco do Povo, com orientações para microempreendedores e interessados em geração de renda.
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) também participará com atendimento voltado à população migrante.
Por causa da mobilização das equipes para o evento, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta terça-feira.
Serviço
18º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: terça-feira, 22 de setembro
Horário: das 9h às 16h
Local: Ceasa Campinas
Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 140,5, pista Norte