21 de setembro de 2026
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Ceasa recebe feirão com 1,6 mil vagas e entrevistas na hora

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Feirão reúne 30 empresas nesta terça-feira na Ceasa; maior oferta é para auxiliar de logística, com 300 postos.
Feirão reúne 30 empresas nesta terça-feira na Ceasa; maior oferta é para auxiliar de logística, com 300 postos.

Campinas realiza nesta terça-feira (22) o 18º Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com 1,6 mil vagas abertas por 30 empresas de diferentes setores. O atendimento será das 9h às 16h, na Ceasa Campinas, às margens da Rodovia Dom Pedro I.

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O maior volume de oportunidades está concentrado na função de auxiliar de logística, com 300 vagas oferecidas pelo Mercado Livre. O cargo exige ensino fundamental completo e tem salário informado de R$ 2.207.

Já a maior remuneração divulgada nesta edição é de R$ 4.626,52, para farmacêutico na Drogal. A vaga exige ensino superior completo em Farmácia.

O evento será aberto a moradores de Campinas e da região e terá triagem feita pelo CPAT, além de processos seletivos e entrevistas presenciais com as empresas participantes.

Os candidatos serão encaminhados de acordo com o perfil profissional e os requisitos de cada vaga.

Para participar, é necessário levar documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho física ou digital. Quem já tiver feito cadastro antecipado deve apresentar também a carta de encaminhamento, que garante prioridade na entrevista.

Empresas de diferentes setores

Entre as 30 empresas confirmadas estão Mercado Livre, C&A, McDonald’s, KFC, Coco Bambu, Grupo Pão de Açúcar, RD Saúde, Drogal, MRV e Royal Palm Plaza, além de companhias das áreas de tecnologia, serviços, logística, alimentação, construção e varejo.

A relação completa de oportunidades pode ser consultada no sistema do CPAT, que permite verificar escolaridade, requisitos e compatibilidade com o perfil profissional de cada candidato.

A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda o cadastro antecipado, que pode ser feito pelo CPAT, nos postos Agiliza, pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Serviços também estarão disponíveis

Além das vagas, o feirão terá atendimento da Casa do Empreendedor, Sebrae e Banco do Povo, com orientações para microempreendedores e interessados em geração de renda.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) também participará com atendimento voltado à população migrante.

Por causa da mobilização das equipes para o evento, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta terça-feira.

Serviço

18º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: terça-feira, 22 de setembro
Horário: das 9h às 16h
Local: Ceasa Campinas
Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 140,5, pista Norte

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