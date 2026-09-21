Um trecho da Rua Capitão Francisco de Paula, no Cambuí, será interditado nesta terça-feira (22) para a retirada de uma grua de grande porte utilizada em um empreendimento imobiliário.
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O bloqueio ocorrerá das 6h às 19h, na altura do número 260, entre as ruas Ana Jarvis e Comendador Querubim Uriel.
Segundo a Emdec, a interdição será necessária para permitir a operação de desmontagem e remoção do equipamento com segurança.
Duas rotas de desvio
A Emdec preparou caminhos alternativos de acordo com o sentido de circulação dos veículos. Uma das opções passa pelas ruas Comendador Querubim Uriel, Santo Antônio e Ana Jarvis. A outra utiliza as vias Ana Jarvis, dos Alecrins e Comendador Querubim Uriel.
A intervenção não deverá afetar linhas de ônibus que circulam pela região. Agentes da Mobilidade Urbana irão acompanhar o tráfego durante o período de bloqueio.
A Prefeitura alerta que o cronograma poderá sofrer alteração em caso de condições meteorológicas desfavoráveis.