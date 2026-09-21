Um trecho da Rua Capitão Francisco de Paula, no Cambuí, será interditado nesta terça-feira (22) para a retirada de uma grua de grande porte utilizada em um empreendimento imobiliário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio ocorrerá das 6h às 19h, na altura do número 260, entre as ruas Ana Jarvis e Comendador Querubim Uriel.

Segundo a Emdec, a interdição será necessária para permitir a operação de desmontagem e remoção do equipamento com segurança.

Duas rotas de desvio