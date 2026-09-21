Um ônibus colidiu contra a plataforma de embarque da Rodoviária de Campinas, na noite de domingo (21). Segundo informações preliminares, o motorista teria passado mal antes de perder o controle do veículo.

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Três pessoas ficaram feridas: o próprio condutor e dois passageiros. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O caso foi levado e registrado no Plantão Policial do 1º DP (Distrito Policial). As operações na rodoviária não foram prejudicadas por conta do acidente.