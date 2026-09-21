A Câmara de Campinas vota em definitivo nesta segunda-feira (21) um projeto que prevê a instalação de placas com a mensagem “Ambiente Silencioso – Respeite as Pessoas com TEA” em locais frequentados por pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

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A proposta, de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos), está na pauta da 52ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h. O texto busca ampliar a conscientização sobre os efeitos do excesso de ruído em pessoas que apresentam hipersensibilidade auditiva.

Pelo projeto, a sinalização poderá ser instalada em instituições públicas e privadas que atendam ou recebam com frequência pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).