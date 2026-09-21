A Praça São Sebastião, em Sousas, recebe na quinta-feira (24) mais uma edição do Petisco Musical, evento que combina gastronomia, música ao vivo e ocupação do espaço público. A programação será realizada das 19h às 21h30, com entrada gratuita.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A atração musical será a banda Zeppa Company, enquanto nove estabelecimentos do distrito levarão ao público opções de petiscos, lanches, pizza e chope. Também haverá passeio de jardineira, com convite adquirido no próprio local.
A proposta é transformar a praça, ao lado da Subprefeitura de Sousas, em um ponto de encontro para moradores e visitantes, reunindo restaurantes da região em uma programação voltada à convivência e ao lazer.
De empanadas a choripan
Entre as opções gastronômicas estão as mini empanadas de carne ou abobrinha, do Ají com Mel, e o Trio AKALOOA, formado por alho espanhol, linguiça curada reidratada no azeite e queijo parmesão Capa Preta.
O Distrito Bar e Restaurante participa com mini coxinhas, enquanto o Esquinão Bar e Restaurante leva a coxa-creme. Já a Maria Hamburgueria servirá o Rasta Burger com fritas.
No Rio & Brasa, o cardápio terá lanche de cordão de mignon, preparado com carne no pão, mussarela, vinagrete, rúcula, azeitona preta e maionese da casa.
Também participam a Toca da Mangava, com chope Misty American Lager; a Via Uruguay, com choripan tradicional; e a Via Vicco Pizzaria, com pizzas tradicionais em tamanho pequeno.
Música e passeio pela região
A Zeppa Company será responsável pela trilha musical da noite. Paralelamente, o público poderá participar do passeio de jardineira, outra atração programada para o evento.
O Petisco Musical é realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas em parceria com bares e restaurantes de Sousas.
Serviço
Petisco Musical – Edição Sousas
Data: quinta-feira, 24 de setembro
Horário: das 19h às 21h30
Local: Praça São Sebastião, ao lado da Subprefeitura de Sousas
Endereço: Rua Maneco Rosa, altura do nº 52
Atração musical: Zeppa Company
Entrada: gratuita