A Praça São Sebastião, em Sousas, recebe na quinta-feira (24) mais uma edição do Petisco Musical, evento que combina gastronomia, música ao vivo e ocupação do espaço público. A programação será realizada das 19h às 21h30, com entrada gratuita.

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A atração musical será a banda Zeppa Company, enquanto nove estabelecimentos do distrito levarão ao público opções de petiscos, lanches, pizza e chope. Também haverá passeio de jardineira, com convite adquirido no próprio local.

A proposta é transformar a praça, ao lado da Subprefeitura de Sousas, em um ponto de encontro para moradores e visitantes, reunindo restaurantes da região em uma programação voltada à convivência e ao lazer.

De empanadas a choripan