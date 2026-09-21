A farmácia do Centro de Saúde do Jardim Aurélia, em Campinas, começa a passar por obras de adequação nesta segunda-feira (21), mas o atendimento à população será mantido normalmente. A unidade recebe, em média, 700 pessoas por dia.

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Nesta primeira etapa, serão implantados um novo acesso à farmácia e uma cobertura na área externa. Enquanto os serviços estiverem em andamento, os pacientes deverão entrar no Centro de Saúde pelo portão do estacionamento.

As intervenções foram divididas em duas fases justamente para permitir a continuidade do atendimento durante a execução dos trabalhos.

Área interna também será modificada