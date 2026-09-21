21 de setembro de 2026
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OBRA

Usa o CS Jardim Aurélia? Entrada muda a partir desta segunda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Farmácia do Centro de Saúde do Jardim Aurélia passa por adequações, mas atendimento segue normal durante os 90 dias de obras.
Farmácia do Centro de Saúde do Jardim Aurélia passa por adequações, mas atendimento segue normal durante os 90 dias de obras.

A farmácia do Centro de Saúde do Jardim Aurélia, em Campinas, começa a passar por obras de adequação nesta segunda-feira (21), mas o atendimento à população será mantido normalmente. A unidade recebe, em média, 700 pessoas por dia.

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Nesta primeira etapa, serão implantados um novo acesso à farmácia e uma cobertura na área externa. Enquanto os serviços estiverem em andamento, os pacientes deverão entrar no Centro de Saúde pelo portão do estacionamento.

As intervenções foram divididas em duas fases justamente para permitir a continuidade do atendimento durante a execução dos trabalhos.

Área interna também será modificada

Depois das adequações externas, as obras avançarão para o interior da farmácia.

A segunda etapa prevê mudanças no espaço utilizado para a dispensação de medicamentos, com reorganização da estrutura destinada ao atendimento dos usuários.

Segundo a Prefeitura, as duas fases deverão ser concluídas em até 90 dias.

Durante todo o período, a orientação é que os pacientes utilizem o acesso provisório indicado pela unidade, sem necessidade de buscar outro Centro de Saúde para retirar medicamentos ou utilizar os demais serviços.

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