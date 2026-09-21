Depois de uma primeira quinzena dominada por chuva, céu fechado e temperaturas amenas, Campinas terá nesta segunda-feira (21) um dia completamente fora da curva deste setembro. O último dia do inverno terá características de verão, com forte elevação dos termômetros e máxima prevista de 31°C.

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A mudança já será sentida nas primeiras horas do dia. A mínima fica em torno dos 20°C, bem acima das temperaturas registradas em várias manhãs recentes, e o calor aumenta rapidamente ao longo do período.

O sol aparece entre muitas nuvens, garantindo uma segunda-feira bem diferente do padrão que marcou boa parte do mês.

Calor vem acompanhado de instabilidade