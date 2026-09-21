Depois de uma primeira quinzena dominada por chuva, céu fechado e temperaturas amenas, Campinas terá nesta segunda-feira (21) um dia completamente fora da curva deste setembro. O último dia do inverno terá características de verão, com forte elevação dos termômetros e máxima prevista de 31°C.
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A mudança já será sentida nas primeiras horas do dia. A mínima fica em torno dos 20°C, bem acima das temperaturas registradas em várias manhãs recentes, e o calor aumenta rapidamente ao longo do período.
O sol aparece entre muitas nuvens, garantindo uma segunda-feira bem diferente do padrão que marcou boa parte do mês.
Calor vem acompanhado de instabilidade
A disparada da temperatura, porém, também aumenta a instabilidade. Há possibilidade de pancadas de chuva principalmente entre o fim da tarde e o começo da noite.
Se ocorrer, a tendência é de chuva rápida, localizada e com baixo volume acumulado. Portanto, não há indicação de retorno, por enquanto, ao cenário de precipitações persistentes observado nas primeiras semanas de setembro.
Outro ponto de atenção será o vento. As rajadas podem alcançar 50 km/h, especialmente nos momentos de maior instabilidade.
Uma despedida com cara de verão
A segunda-feira marca uma mudança brusca em relação aos últimos dias e fecha uma estação que teve uma despedida bastante diferente do cenário predominante em setembro.
Campinas chega ao último dia do inverno com 31°C, possibilidade de chuva isolada e vento forte, depois de um mês que até aqui ficou marcado muito mais pelo excesso de umidade, nebulosidade e temperaturas contidas.
A primavera começa nesta terça-feira (22), e a despedida do inverno já antecipa um ambiente bem mais quente na cidade.