21 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Campinas fecha inverno com calor de 31°C e chance de chuva

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Após semanas de chuva, nebulosidade e temperaturas amenas, Campinas pode chegar aos 31°C nesta segunda-feira.
Após semanas de chuva, nebulosidade e temperaturas amenas, Campinas pode chegar aos 31°C nesta segunda-feira.

Depois de uma primeira quinzena dominada por chuva, céu fechado e temperaturas amenas, Campinas terá nesta segunda-feira (21) um dia completamente fora da curva deste setembro. O último dia do inverno terá características de verão, com forte elevação dos termômetros e máxima prevista de 31°C.

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A mudança já será sentida nas primeiras horas do dia. A mínima fica em torno dos 20°C, bem acima das temperaturas registradas em várias manhãs recentes, e o calor aumenta rapidamente ao longo do período.

O sol aparece entre muitas nuvens, garantindo uma segunda-feira bem diferente do padrão que marcou boa parte do mês.

Calor vem acompanhado de instabilidade

A disparada da temperatura, porém, também aumenta a instabilidade. Há possibilidade de pancadas de chuva principalmente entre o fim da tarde e o começo da noite.

Se ocorrer, a tendência é de chuva rápida, localizada e com baixo volume acumulado. Portanto, não há indicação de retorno, por enquanto, ao cenário de precipitações persistentes observado nas primeiras semanas de setembro.

Outro ponto de atenção será o vento. As rajadas podem alcançar 50 km/h, especialmente nos momentos de maior instabilidade.

Uma despedida com cara de verão

A segunda-feira marca uma mudança brusca em relação aos últimos dias e fecha uma estação que teve uma despedida bastante diferente do cenário predominante em setembro.

Campinas chega ao último dia do inverno com 31°C, possibilidade de chuva isolada e vento forte, depois de um mês que até aqui ficou marcado muito mais pelo excesso de umidade, nebulosidade e temperaturas contidas.

A primavera começa nesta terça-feira (22), e a despedida do inverno já antecipa um ambiente bem mais quente na cidade.

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