Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (19), no Jardim Liza, em Campinas. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estelionato.

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I receberam informações sobre a possível localização do procurado e fizeram diligências em diferentes endereços da região.

Durante as buscas, uma nova informação indicou que o homem poderia estar na casa de uma familiar. Os policiais foram até o local, confirmaram a identidade dele e, em consulta aos sistemas, verificaram que o mandado continuava válido.