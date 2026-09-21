21 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MOTOS RECUPERADAS

Águia localiza suspeitos e PM recupera duas motos roubadas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/47º BPM/I
Helicóptero Águia localizou três criminosos com os veículos no São Judas Tadeu, em Campinas; trio fugiu e abandonou as motocicletas.
Helicóptero Águia localizou três criminosos com os veículos no São Judas Tadeu, em Campinas; trio fugiu e abandonou as motocicletas.

Duas motocicletas roubadas foram recuperadas pela Polícia Militar no bairro São Judas Tadeu, em Campinas, após uma ação que contou com apoio do helicóptero Águia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, a aeronave localizou três suspeitos próximos às motocicletas, em uma área perto de um córrego nas imediações da Rua Júlio G. Atlas.

Ao perceberem a aproximação do helicóptero, os homens abandonaram os veículos e fugiram.

Cerco foi montado na região

Equipes terrestres do 47º BPM/I montaram um cerco e fizeram buscas pela área, mas os suspeitos não foram encontrados. Na vistoria das motocicletas deixadas para trás, os policiais constataram que ambas tinham registro de roubo. Os veículos foram recuperados e encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária.

Comentários

Comentários