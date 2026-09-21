Duas motocicletas roubadas foram recuperadas pela Polícia Militar no bairro São Judas Tadeu, em Campinas, após uma ação que contou com apoio do helicóptero Águia.

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Segundo a PM, a aeronave localizou três suspeitos próximos às motocicletas, em uma área perto de um córrego nas imediações da Rua Júlio G. Atlas.

Ao perceberem a aproximação do helicóptero, os homens abandonaram os veículos e fugiram.

Cerco foi montado na região