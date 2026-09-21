Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser encontrado escondido dentro do banheiro de uma residência no Jardim Adriana, em Indaiatuba. Segundo a PM, diversos objetos da casa já haviam sido separados pelo suspeito para serem furtados.

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A ocorrência foi atendida por policiais do 47º BPM/I, acionados até o imóvel depois de uma denúncia. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram uma bicicleta parada em frente à residência, o que chamou a atenção da equipe.

Durante a vistoria no interior da casa, os policiais localizaram o homem escondido no banheiro.