Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser encontrado escondido dentro do banheiro de uma residência no Jardim Adriana, em Indaiatuba. Segundo a PM, diversos objetos da casa já haviam sido separados pelo suspeito para serem furtados.
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A ocorrência foi atendida por policiais do 47º BPM/I, acionados até o imóvel depois de uma denúncia. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram uma bicicleta parada em frente à residência, o que chamou a atenção da equipe.
Durante a vistoria no interior da casa, os policiais localizaram o homem escondido no banheiro.
De acordo com a Polícia Militar, vários pertences da residência haviam sido reunidos e preparados para serem levados. Durante a abordagem, o suspeito teria apresentado comportamento agressivo e passou a ofender os policiais. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde a prisão foi confirmada pela autoridade policial.