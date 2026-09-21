Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (18), no Parque Via Norte, em Campinas. Contra ele havia um mandado de prisão relacionado ao crime de roubo, com pena de seis anos a cumprir.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Pedro Gianfrancisco. Segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado com o homem durante a revista pessoal.

Na consulta aos sistemas policiais, porém, os agentes constataram a existência do mandado de prisão em aberto.