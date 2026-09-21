Os jogadores da Ponte Preta se emocionaram com o fim do maior jejum de vitórias da história da Série B do Brasileiro. Após 22 partidas sem ganhar, o time venceu o CRB por 1 a 0 na manhã de domingo (20), no Estádio Moisés Lucarelli, e os atletas se ajoelharam no gramado para agradecer o raro momento de alívio em meio a uma série de problemas dentro e fora de campo — incluindo atrasos salariais recorrentes desde 2025.

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A última vitória da Ponte havia sido em 24 de abril, quando bateu o América-MG por 1 a 0, também no Moisés Lucarelli. De lá para cá, foram 19 derrotas e apenas três empates. Antes do triunfo sobre o CRB, a equipe acumulava seis derrotas consecutivas e seis jogos sem marcar gols.

Com o resultado, a Ponte chegou aos 13 pontos, mas continua na lanterna da competição e virtualmente rebaixada para a Série C.