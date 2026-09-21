Um incêndio atingiu uma residência na tarde de domingo (20), no Jardim Brasil, em Indaiatuba, e terminou com a morte do animal de estimação da família.
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As chamas começaram por volta das 16h em um imóvel da Rua Lourenço Martins do Amaral. A suspeita inicial é de que o fogo possa ter sido provocado por um curto-circuito, hipótese que ainda depende de confirmação.
Antes da chegada das equipes de emergência, moradores da região desligaram a energia do portão e tentaram combater o incêndio com baldes de água e uma mangueira, mas não conseguiram controlar as chamas.
Animal não resistiu à fumaça
O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou um caminhão de combate a incêndio e uma equipe de resgate. O SAME também participou do atendimento.
Um animal de pequeno porte que estava dentro da residência inalou fumaça e morreu durante a ocorrência.
A Guarda Municipal compareceu com duas viaturas e ficou responsável pela preservação da área durante o trabalho das equipes.
As causas do incêndio ainda deverão ser esclarecidas.