Uma carga de algodão se desprendeu de uma carreta na manhã deste domingo, 20,, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Segundo a concessionária, a carreta seguia no sentido Norte quando, na altura do km 121, por motivos que ainda serão apurados, parte da carga caiu sobre a faixa de aceleração e a faixa 1 da pista marginal.

Não houve registro de feridos.