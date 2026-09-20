Uma carga de algodão se desprendeu de uma carreta na manhã deste domingo, 20,, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.
Segundo a concessionária, a carreta seguia no sentido Norte quando, na altura do km 121, por motivos que ainda serão apurados, parte da carga caiu sobre a faixa de aceleração e a faixa 1 da pista marginal.
Não houve registro de feridos.
O acostamento e uma das faixas precisaram ser interditados para o atendimento da ocorrência.
As equipes da concessionária chegaram ao local por volta das 11h38 e iniciaram o transbordo da carga.
O tráfego não registrava congestionamento até a última atualização da ocorrência.