20 de setembro de 2026
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EM AMERICANA

Carga de algodão cai de carreta e interdita faixa da Anhanguera

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Queda de carga de algodão interditou faixa da Rodovia Anhanguera, em Americana
Queda de carga de algodão interditou faixa da Rodovia Anhanguera, em Americana

Uma carga de algodão se desprendeu de uma carreta na manhã deste domingo, 20,, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Segundo a concessionária, a carreta seguia no sentido Norte quando, na altura do km 121, por motivos que ainda serão apurados, parte da carga caiu sobre a faixa de aceleração e a faixa 1 da pista marginal.

Não houve registro de feridos.

O acostamento e uma das faixas precisaram ser interditados para o atendimento da ocorrência.

As equipes da concessionária chegaram ao local por volta das 11h38 e iniciaram o transbordo da carga

O tráfego não registrava congestionamento até a última atualização da ocorrência.

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