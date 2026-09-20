20 de setembro de 2026
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ASSALTO

Motorista de aplicativo é agredido durante assalto em Indaiatuba

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Indaiatuba
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Indaiatuba

Um motorista de aplicativo, de 46 anos, foi agredido e ameaçado durante um assalto na noite de sexta-feira, 18, em Indaiatuba. Quatro homens, que haviam solicitado uma corrida, anunciaram o roubo durante o trajeto.

A vítima havia buscado os passageiros no Jardim Morada do Sol e seguia em direção ao Parque Campo Bonito. No caminho, o grupo anunciou o assalto e exigiu dinheiro, celulares e o carro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um dos criminosos apontou uma arma falsa para o motorista, enquanto outro o segurou pelo pescoço com um golpe conhecido como “mata-leão”.

Mesmo sendo imobilizado, o motorista conseguiu travar o veículo e deixou o carro para pedir ajuda. Os quatro suspeitos fugiram a pé levando os dois celulares da vítima.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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