Um motorista de aplicativo, de 46 anos, foi agredido e ameaçado durante um assalto na noite de sexta-feira, 18, em Indaiatuba. Quatro homens, que haviam solicitado uma corrida, anunciaram o roubo durante o trajeto.

A vítima havia buscado os passageiros no Jardim Morada do Sol e seguia em direção ao Parque Campo Bonito. No caminho, o grupo anunciou o assalto e exigiu dinheiro, celulares e o carro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um dos criminosos apontou uma arma falsa para o motorista, enquanto outro o segurou pelo pescoço com um golpe conhecido como “mata-leão”.