Quatro dos principais corredores viários de Campinas concentram uma parcela significativa das mortes no trânsito da cidade. John Boyd Dunlop, Comendador Aladino Selmi, Ruy Rodriguez e Prestes Maia responderam, juntas, por 17% dos óbitos registrados nas vias urbanas entre 2023 e 2025, segundo o novo Relatório Anual de Sinistralidade da Emdec.

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O levantamento também permite identificar um período especialmente crítico: noites e madrugadas dos fins de semana. Somente em 2025, 41 mortes ocorreram entre 18h e 5h59 aos sábados e domingos, correspondendo a aproximadamente 29% das vítimas fatais do ano.

Quando o mapa e o relógio são cruzados com os fatores associados aos acidentes, aparecem dois elementos recorrentes: velocidade e consumo de álcool.

John Boyd Dunlop no topo