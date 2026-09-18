Uma mulher foi flagrada destruindo materiais de campanha eleitoral instalados em Sousas, em Campinas, na manhã desta sexta-feira (18). As peças de windbanner pertenciam à candidatura de Pedro Tourinho (PT) a deputado federal.
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Vídeos mostram a mulher mexendo nas estruturas e danificando o material. Imagens divulgadas posteriormente pela campanha mostram peças cortadas e arrebentadas.
A coordenação da candidatura informou que os materiais estavam regularmente instalados e avalia quais providências serão adotadas. Até o momento, não há informação sobre a identificação da mulher ou eventual responsabilização pelo episódio.
Após a divulgação das imagens, Pedro Tourinho classificou a ação como tentativa de intimidação e intolerância política. “Isso é tentativa de intimidação, intolerância e violência política. E nós não podemos ficar inertes diante deste episódio”, afirmou.
Crime eleitoral
Se for confirmado que a propaganda estava instalada de forma regular, a destruição do material pode configurar crime eleitoral. O artigo 331 do Código Eleitoral prevê que inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado pode resultar em detenção de até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa. O TRE-SP também destaca expressamente essa regra em suas orientações para as eleições de 2026.
O Código Eleitoral estabelece ainda que ninguém pode impedir a propaganda eleitoral nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos utilizados para sua realização.