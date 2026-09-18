Uma mulher foi flagrada destruindo materiais de campanha eleitoral instalados em Sousas, em Campinas, na manhã desta sexta-feira (18). As peças de windbanner pertenciam à candidatura de Pedro Tourinho (PT) a deputado federal.

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Vídeos mostram a mulher mexendo nas estruturas e danificando o material. Imagens divulgadas posteriormente pela campanha mostram peças cortadas e arrebentadas.

A coordenação da candidatura informou que os materiais estavam regularmente instalados e avalia quais providências serão adotadas. Até o momento, não há informação sobre a identificação da mulher ou eventual responsabilização pelo episódio.