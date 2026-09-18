A chegada das obras do Trem Intercidades ao complexo ferroviário de Campinas vai mudar a rotina da Estação Cultura, um dos principais espaços públicos para eventos e atividades culturais da cidade. Parte da área começou a ser transferida para a implantação do projeto ferroviário e, para acomodar cerca de 80 grupos e coletivos que utilizam atualmente o local, a Prefeitura iniciou uma reorganização que envolve outros equipamentos espalhados pela cidade.
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A transição não será imediata. A Estação Cultura continuará recebendo atividades até o fim de 2026, enquanto a ocupação pela concessionária avança gradualmente. A partir de 2 de janeiro de 2027, os grupos poderão utilizar uma rede ampliada de espaços, entre eles o antigo Clube Cultura, o Teatro Bento Quirino, o CIS Guanabara, a Casa do Hip Hop e a Sala Toninhos.
O ponto central da mudança é que a Estação Cultura não deixará de ter uso cultural. Apenas parte do complexo será incorporada à operação ferroviária. Segundo a Prefeitura, a área remanescente a partir do saguão continuará sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo.
Ocupação do TIC em etapas
A área da antiga estação ferroviária pertence ao Governo Federal e é utilizada pelo município desde 2002. Com a implantação do TIC Eixo Norte, parte dela foi cedida ao Estado de São Paulo para o empreendimento.
A previsão contratual inicial era de ocupação integral da área concedida já em 14 de setembro, mas a Prefeitura negociou com a concessionária TIC Trens um cronograma escalonado para evitar o cancelamento dos eventos já previstos para este ano.
A primeira etapa começou no próprio dia 14, com a instalação do canteiro de obras e do fechamento de segurança.
Até 15 de outubro, equipes da Secretaria de Cultura que ainda ocupam salas no complexo deverão deixar gradualmente esses espaços. A entrada da concessionária nas áreas liberadas está prevista para 19 de outubro.
Mesmo assim, a Secretaria de Cultura continuará com acesso integral à plataforma até o fim de novembro.
Metade da plataforma passa ao trem em dezembro
Uma mudança mais perceptível ocorrerá em 1º de dezembro, quando a TIC Trens deverá ocupar aproximadamente metade da plataforma, na área dos fundos, em direção ao Ceprocamp.
O restante continuará disponível para os eventos programados até 31 de dezembro de 2026.
A partir do ano seguinte, portanto, a configuração da Estação Cultura muda definitivamente: parte do antigo complexo ferroviário volta a ter função diretamente ligada aos trens, enquanto outra parcela permanece dedicada à cultura.
Onde ficarão os grupos culturais
Divulgação/PMC
Para compensar a redução do espaço disponível, a Prefeitura informou que seis equipamentos estarão disponíveis para receber as atividades dos cerca de 80 coletivos a partir de janeiro.
Além da parte remanescente da própria Estação Cultura, estarão disponíveis o Espaço Arte e Movimento, antigo Clube Cultura, na Avenida Anchieta; o Teatro Bento Quirino, na Rua Luzitana; o CIS Guanabara, no Botafogo; e a Casa do Hip Hop e a Sala Toninhos, na Rua Francisco Teodoro.
Para eventos de médio e grande porte, a Administração também pretende utilizar o Prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário, e o CIS Guanabara.
A reorganização será feita em conjunto pelas secretarias de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Educação e Serviços Públicos, além da Unicamp.
Estação entra em nova fase
A mudança encerra um modelo de ocupação consolidado ao longo de mais de 20 anos. Desde 2002, a antiga estação ferroviária é utilizada pela Prefeitura como espaço de eventos, ensaios, encontros e manifestações de diferentes segmentos culturais.
Para a secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, o desafio será conciliar o retorno de uma função ferroviária ao complexo com a preservação das atividades que passaram a ocupar o espaço nas últimas décadas.
“O projeto do trem é muito bem-vindo a Campinas e representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento do turismo, da economia criativa e da circulação de pessoas pela cidade. Ao mesmo tempo, nosso compromisso é garantir que esse avanço aconteça preservando a produção cultural que já existe na cidade”, afirmou.
Campinas-SP em 64 minutos
O Trem Intercidades Eixo Norte prevê uma ligação expressa de 101 quilômetros entre Campinas e a Estação Palmeiras-Barra Funda, em São Paulo, com passagem por Jundiaí. O tempo projetado para a viagem é de aproximadamente 64 minutos, com trens capazes de atingir até 140 km/h. O Governo de São Paulo informa que a operação do serviço expresso está prevista para 2031.
O mesmo projeto inclui o Trem Intermetropolitano (TIM), que ligará Campinas a Jundiaí em 44 quilômetros, com paradas em Valinhos, Vinhedo e Louveira e trajeto estimado em cerca de 33 minutos. A concessão ainda contempla a modernização da Linha 7-Rubi.
Em Campinas, porém, os primeiros efeitos concretos do projeto já começam a aparecer antes da chegada dos novos trens. A transformação física da Estação Cultura é uma delas — e obriga a cidade a reorganizar uma estrutura cultural que se consolidou justamente dentro do antigo patrimônio ferroviário.