A chegada das obras do Trem Intercidades ao complexo ferroviário de Campinas vai mudar a rotina da Estação Cultura, um dos principais espaços públicos para eventos e atividades culturais da cidade. Parte da área começou a ser transferida para a implantação do projeto ferroviário e, para acomodar cerca de 80 grupos e coletivos que utilizam atualmente o local, a Prefeitura iniciou uma reorganização que envolve outros equipamentos espalhados pela cidade.

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A transição não será imediata. A Estação Cultura continuará recebendo atividades até o fim de 2026, enquanto a ocupação pela concessionária avança gradualmente. A partir de 2 de janeiro de 2027, os grupos poderão utilizar uma rede ampliada de espaços, entre eles o antigo Clube Cultura, o Teatro Bento Quirino, o CIS Guanabara, a Casa do Hip Hop e a Sala Toninhos.

O ponto central da mudança é que a Estação Cultura não deixará de ter uso cultural. Apenas parte do complexo será incorporada à operação ferroviária. Segundo a Prefeitura, a área remanescente a partir do saguão continuará sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo.

Ocupação do TIC em etapas