O retrato das mortes no trânsito de Campinas em 2025 tem sexo, idade e meio de transporte bastante definidos. Das 142 pessoas que perderam a vida em acidentes nas ruas e rodovias do município, 120 eram homens, enquanto a faixa entre 18 e 29 anos concentrou o maior número de vítimas. Entre os jovens mortos, quase dois em cada três estavam em uma motocicleta.

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Os dados fazem parte do Relatório Anual de Sinistralidade no Trânsito da Emdec. Embora o número total de mortes tenha recuado 5,3% na comparação com 2024, o levantamento detalhado revela quais grupos continuam mais expostos às ocorrências de maior gravidade.

Os homens representaram 84,5% de todas as mortes registradas no ano. Foram 120 vítimas masculinas contra apenas 22 mulheres, que corresponderam a 15,5% do total.

Jovens são a faixa etária mais atingida