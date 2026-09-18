Há endereços que sobrevivem ao tempo e acabam se tornando parte da memória urbana de Campinas. A Banca do Alemão, na Rua General Osório, é um deles. Há cerca de 75 anos no Centro, atravessou mudanças de hábito, perda de movimento, fechamento de comércios e a própria degradação de trechos da região central. Na madrugada desta quinta-feira (17), esse símbolo de permanência entrou, pela primeira vez em décadas, para a crônica policial.
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Três homens arrombaram uma das portas do estabelecimento por volta das 3h30 e invadiram o local. Foram levados dinheiro, cigarros, chaves e outros objetos, em um prejuízo estimado em cerca de R$ 7 mil.
Mais do que o valor material, o episódio chama atenção pelo peso simbólico do endereço. Segundo o proprietário, em aproximadamente 75 anos de funcionamento naquele ponto, esta foi a primeira invasão desse tipo.
Uma banca que resiste ao esvaziamento
Ao longo das últimas décadas, a região central de Campinas perdeu parte da vitalidade comercial e passou a conviver com problemas de segurança, imóveis vazios, redução de fluxo e mudanças no perfil de consumo.
Ainda assim, a Banca do Alemão permaneceu. Em meio a um cenário de transformação e deterioração de parte do Centro, o estabelecimento seguiu aberto e mantendo uma relação cotidiana com moradores, trabalhadores e pessoas que circulam pela região.
Essa longevidade ajuda a explicar por que o furto desta semana ultrapassa a dimensão de uma ocorrência comum. O ataque atinge um comércio que conseguiu sobreviver às mudanças de uma área que já não tem o mesmo perfil de décadas atrás.
Barulho na madrugada e perseguição
Reprodução/TH+ Record
A ação chamou a atenção de uma moradora, que ouviu os ruídos do arrombamento e acionou a polícia. Pouco depois, uma pessoa conhecida do proprietário passou pelo local, percebeu a porta violada e viu os suspeitos deixando a banca. A testemunha decidiu persegui-los e conseguiu alcançar um dos envolvidos.
Com a chegada dos policiais, o homem foi preso. Os outros dois conseguiram fugir e ainda são procurados. Imagens de câmeras de monitoramento foram entregues à polícia e devem ajudar na tentativa de identificar os demais suspeitos.
Além das mercadorias e do dinheiro, os criminosos levaram chaves do estabelecimento, o que obriga o comerciante a rever parte da estrutura de segurança. A porta arrombada e os danos provocados também entram na conta do prejuízo. O local passou por perícia depois do crime.
O caso ocorre justamente em uma área onde comerciantes tradicionais tentam manter suas atividades apesar das dificuldades enfrentadas pelo Centro.
O episódio pode não ter sido isolado. Segundo o proprietário da Banca do Alemão, outra banca próxima foi furtada na quarta-feira (16). Nesse outro caso, também teriam sido levados cigarros e dinheiro. A polícia apura se há relação entre as duas ocorrências.
Para a Banca do Alemão, o episódio deixa uma marca incomum em uma trajetória de quase oito décadas: um comércio que se tornou símbolo de resistência em meio às transformações e à degradação do Centro de Campinas agora enfrenta também o desafio da insegurança.