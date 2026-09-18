Há endereços que sobrevivem ao tempo e acabam se tornando parte da memória urbana de Campinas. A Banca do Alemão, na Rua General Osório, é um deles. Há cerca de 75 anos no Centro, atravessou mudanças de hábito, perda de movimento, fechamento de comércios e a própria degradação de trechos da região central. Na madrugada desta quinta-feira (17), esse símbolo de permanência entrou, pela primeira vez em décadas, para a crônica policial.

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Três homens arrombaram uma das portas do estabelecimento por volta das 3h30 e invadiram o local. Foram levados dinheiro, cigarros, chaves e outros objetos, em um prejuízo estimado em cerca de R$ 7 mil.

Mais do que o valor material, o episódio chama atenção pelo peso simbólico do endereço. Segundo o proprietário, em aproximadamente 75 anos de funcionamento naquele ponto, esta foi a primeira invasão desse tipo.

Uma banca que resiste ao esvaziamento