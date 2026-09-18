A Prefeitura de Campinas formalizou nesta sexta-feira (18), no Diário Oficial, a anulação dos atos da licitação do transporte coletivo praticados a partir da publicação do edital, medida que encerra oficialmente a etapa do leilão realizado em março e abre caminho para uma nova rodada da concorrência. O município agora parte para a readequação do edital, com republicação prevista para a primeira quinzena de outubro e novo leilão projetado para dezembro.

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A decisão atinge a Concorrência Pública nº 15/2025, responsável por definir os futuros operadores do sistema por 15 anos. O despacho publicado pelo secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires Barbosa, torna sem efeito os atos subsequentes que dependiam do edital, mas preserva estudos técnicos e demais documentos da fase preparatória que ainda possam ser aproveitados.

Na prática, a Prefeitura não terá de reconstruir toda a modelagem da concessão, mas precisará consolidar uma nova versão do edital, anexos e apêndices antes de devolver o processo ao mercado. A medida cumpre decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que considerou irregular o prazo concedido aos concorrentes depois de mudanças promovidas na documentação da disputa.

Leilão que definiu dois vencedores perde efeito