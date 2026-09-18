A Prefeitura de Campinas formalizou nesta sexta-feira (18), no Diário Oficial, a anulação dos atos da licitação do transporte coletivo praticados a partir da publicação do edital, medida que encerra oficialmente a etapa do leilão realizado em março e abre caminho para uma nova rodada da concorrência. O município agora parte para a readequação do edital, com republicação prevista para a primeira quinzena de outubro e novo leilão projetado para dezembro.
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A decisão atinge a Concorrência Pública nº 15/2025, responsável por definir os futuros operadores do sistema por 15 anos. O despacho publicado pelo secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires Barbosa, torna sem efeito os atos subsequentes que dependiam do edital, mas preserva estudos técnicos e demais documentos da fase preparatória que ainda possam ser aproveitados.
Na prática, a Prefeitura não terá de reconstruir toda a modelagem da concessão, mas precisará consolidar uma nova versão do edital, anexos e apêndices antes de devolver o processo ao mercado. A medida cumpre decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que considerou irregular o prazo concedido aos concorrentes depois de mudanças promovidas na documentação da disputa.
Leilão que definiu dois vencedores perde efeito
A formalização publicada nesta sexta também derruba, de forma definitiva, o resultado da sessão realizada em 5 de março na B3, em São Paulo. Naquele dia, a Sancetur venceu a disputa pelo Lote Sul, enquanto o Consórcio Grande Campinas apresentou a melhor proposta para o Lote Norte. O contrato em jogo é estimado em cerca de R$ 11 bilhões.
O leilão havia sido tratado pela Prefeitura como um ponto de virada em uma licitação marcada por anos de dificuldades. Cinco grupos haviam apresentado propostas, e a sessão na Bolsa rompeu com o cenário de 2023, quando uma tentativa anterior terminou sem interessados.
Nos meses seguintes, porém, o processo passou a acumular questionamentos administrativos e judiciais. O ponto que acabou determinando a repetição da disputa foi o prazo para apresentação das propostas depois de alterações promovidas no edital.
Prazo de 15 dias levou à anulação
A data para entrega das propostas havia sido deslocada de 10 para 25 de fevereiro. Com isso, os interessados ficaram com 15 dias úteis entre a alteração e o novo prazo final.
No julgamento realizado em agosto, o TCE-SP entendeu que a modificação exigia a reabertura integral do prazo, de 35 dias úteis. A consequência foi a determinação para que a Prefeitura repetisse a etapa de apresentação das propostas e o próprio leilão.
A decisão publicada agora pelo município vai além de simplesmente cancelar a sessão da B3: ela anula os atos praticados desde a publicação do edital, preservando, contudo, os elementos técnicos da fase preparatória que continuarem válidos e compatíveis com as alterações exigidas.
Novo edital deve sair em outubro
Depois do trânsito administrativo da decisão, a Secretaria de Transportes deverá consolidar novamente o edital e seus documentos. A Prefeitura já informou que pretende republicar a concorrência na primeira quinzena de outubro.
Além de incorporar o prazo de 35 dias úteis para apresentação das novas propostas, a Administração está atualizando valores usados na modelagem, como custos de diesel, mão de obra, peças, tecnologias e manutenção dos terminais, já que os preços de referência têm validade limitada.
Se o cronograma for mantido, a disputa voltará à B3 em dezembro, nove meses depois do leilão agora anulado.
Processo bilionário volta a uma etapa decisiva
A nova concorrência continua dividida em dois grandes lotes e mantém o desenho da concessão para operação dos ônibus convencionais, do Programa de Acessibilidade Inclusiva (PAI), dos terminais e estações do BRT, além dos sistemas de bilhetagem, gerenciamento e monitoramento operacional. Documentos oficiais anteriores também confirmam essa estrutura.
A disputa de março havia produzido tarifas de remuneração inferiores aos tetos fixados no edital e sinalizado uma possível troca significativa de operadores no sistema. Com a anulação, porém, Sancetur e Consórcio Grande Campinas deixam de ter qualquer resultado válido naquela etapa e terão de voltar ao processo caso queiram disputar novamente a concessão.
A partir de agora, o foco deixa de ser a homologação dos vencedores de março e passa a ser a reconstrução jurídica da concorrência, com novo edital, novo prazo de propostas e uma nova sessão pública.
Para uma licitação que já atravessou tentativas frustradas, intervenções do TCE, revisões técnicas e meses de disputa administrativa, a publicação desta sexta marca um ponto objetivo: o leilão de março está oficialmente encerrado, e Campinas começa outra tentativa de concluir a concessão do principal serviço de mobilidade da cidade.