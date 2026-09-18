Motociclistas que passarem pela Avenida Lix da Cunha, em Campinas, na manhã desta sexta-feira (18), serão alvo de uma ação educativa voltada à segurança no trânsito. A iniciativa da Emdec, em parceria com a concessionária Via Colinas, começa às 9h, próximo à Estação BRT Anhanguera.

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Durante a abordagem, os condutores receberão orientações sobre uso correto de equipamentos de segurança, respeito aos limites de velocidade e prevenção de comportamentos de risco. Também haverá distribuição de antenas corta-pipa.

A ação integra a programação da Semana da Mobilidade Urbana de Campinas (Semob) e ocorre um dia depois da divulgação do Relatório Anual de Sinistralidade no Trânsito de 2025.

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