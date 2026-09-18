Motociclistas que passarem pela Avenida Lix da Cunha, em Campinas, na manhã desta sexta-feira (18), serão alvo de uma ação educativa voltada à segurança no trânsito. A iniciativa da Emdec, em parceria com a concessionária Via Colinas, começa às 9h, próximo à Estação BRT Anhanguera.
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Durante a abordagem, os condutores receberão orientações sobre uso correto de equipamentos de segurança, respeito aos limites de velocidade e prevenção de comportamentos de risco. Também haverá distribuição de antenas corta-pipa.
A ação integra a programação da Semana da Mobilidade Urbana de Campinas (Semob) e ocorre um dia depois da divulgação do Relatório Anual de Sinistralidade no Trânsito de 2025.
Motociclistas seguem entre principais vítimas
Os dados mais recentes mostram que os motociclistas continuam entre os grupos mais vulneráveis no trânsito de Campinas.
Em 2025, um motociclista ou garupa morreu a cada cinco dias, segundo o relatório divulgado pela Emdec nesta quinta-feira (17). Já entre janeiro e julho de 2026, a empresa registra queda de 14% nas mortes de motociclistas em vias urbanas na comparação com o mesmo período do ano passado.
Para a gerente de Educação para Mobilidade Urbana da Emdec, Mariangela Pereira, a proposta é reforçar a responsabilidade de cada condutor na prevenção de acidentes.
Unicamp também terá ação educativa
Ainda nesta sexta-feira, das 11h às 12h, outra atividade será realizada na região do Hospital de Clínicas da Unicamp.
Equipes da Emdec abordarão motoristas que circularem pela Avenida Adolfo Lutz e pelas ruas Vital Brasil e Alexander Fleming. O foco será o respeito às regras de circulação, comportamentos seguros e uso correto das vagas exclusivas.
A partir desta sexta e até 25 de setembro, o vão do Ciclo Básico da Unicamp também receberá a exposição fotográfica “Motorista esperto faz o que é certo”, composta por 16 telas.
Serviço
Blitz educativa para motociclistas
Data: sexta-feira (18)
Horário: 9h
Local: Avenida Lix da Cunha, próximo à Estação BRT Anhanguera
Abordagem educativa na Unicamp
Data: sexta-feira (18)
Horário: das 11h às 12h
Local: Avenida Adolfo Lutz e ruas Vital Brasil e Alexander Fleming