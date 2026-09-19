A implantação do futuro Hospital Metropolitano de Campinas exigirá a retirada de 508 árvores do terreno onde será construída a unidade. Como compensação ambiental, a Prefeitura informou que fará o plantio de 8,9 mil mudas de espécies nativas, quase 17 vezes o número de exemplares suprimidos.

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As novas árvores serão plantadas ao longo da bacia hidrográfica do córrego do Piçarrão, em uma área que compreende trechos próximos às avenidas Prefeito Faria Lima e Prefeito Magalhães Teixeira. A previsão é que o trabalho comece na primeira semana de outubro.

A retirada das árvores foi autorizada após licenciamento ambiental da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Segundo o levantamento apresentado pela Prefeitura, das 508 árvores previstas para supressão, 273 são de espécies exóticas, 185 são nativas, 46 são consideradas invasoras e quatro estão mortas.

Maioria é de médio porte