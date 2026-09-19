A implantação do futuro Hospital Metropolitano de Campinas exigirá a retirada de 508 árvores do terreno onde será construída a unidade. Como compensação ambiental, a Prefeitura informou que fará o plantio de 8,9 mil mudas de espécies nativas, quase 17 vezes o número de exemplares suprimidos.
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As novas árvores serão plantadas ao longo da bacia hidrográfica do córrego do Piçarrão, em uma área que compreende trechos próximos às avenidas Prefeito Faria Lima e Prefeito Magalhães Teixeira. A previsão é que o trabalho comece na primeira semana de outubro.
A retirada das árvores foi autorizada após licenciamento ambiental da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Segundo o levantamento apresentado pela Prefeitura, das 508 árvores previstas para supressão, 273 são de espécies exóticas, 185 são nativas, 46 são consideradas invasoras e quatro estão mortas.
Maioria é de médio porte
O inventário também classificou os exemplares de acordo com o tamanho. São 52 árvores de pequeno porte, 388 de médio porte e 68 de grande porte.
A Prefeitura afirma que o manejo é necessário para permitir o nivelamento e a preparação do terreno que receberá a base da futura unidade hospitalar.
“Essa ação é importante para adaptarmos o terreno que vai receber a base da futura unidade hospitalar. O número de árvores para compensação representa quase 17 vezes mais do que a quantidade extraída”, afirmou o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella.
Resíduos serão reaproveitados
Galhos, folhas e madeira resultantes da supressão serão encaminhados à Usina Verde de Compostagem.
O material será processado e poderá voltar a ser utilizado em serviços de manutenção urbana, inclusive como adubo em praças, bosques e parques.
Hospital terá 400 leitos
O Hospital Metropolitano está projetado para atendimento de média e alta complexidade e terá capacidade para 400 leitos.
O investimento estimado na construção é de R$ 553 milhões, com prazo previsto de 36 meses para execução das obras. A unidade será construída em terreno doado pela Prefeitura e deverá ampliar a oferta de atendimento hospitalar pelo SUS para Campinas e região.