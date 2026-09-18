O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) está com mais de 300 vagas abertas para 12 cursos de qualificação profissional. As oportunidades estão distribuídas entre as cinco unidades da instituição e abrangem áreas como informática, logística, funções de escritório e cuidados.
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As inscrições são presenciais e as vagas são preenchidas por ordem de chegada. Para efetivar a matrícula, o interessado deve apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Os requisitos variam de acordo com o curso escolhido.
As formações têm perfil rápido e prático, voltado ao desenvolvimento de habilidades específicas para o mercado de trabalho. A duração estimada é de dez semanas.
Cinco unidades recebem inscrições
As matrículas podem ser feitas no Ceprocamp Prefeito Antônio da Costa Santos, na Avenida 20 de Novembro, 145, no Centro, das 9h às 19h.
Também há atendimento no Ceprocamp José Alves, na Avenida Professor Mário Scolari, 91, no Cidade Satélite Íris, e no Ceprocamp Campo Grande, na Rua Edson Luiz Rigonatto, 1.343, no Jardim Santa Clara. Nas duas unidades, o horário é das 9h às 19h.
No Ceprocamp Ouro Verde, localizado na Rua Armando Frederico Renganeschi, 61, no Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no Terminal Ouro Verde, as inscrições são feitas das 9h às 17h.
Já o Ceprocamp Campo Belo, na Rua Doutor Ademir Cubero Ruano, s/nº, no Jardim Campo Belo, recebe os interessados das 9h às 19h.
Matrículas já começaram
As inscrições estão abertas desde 16 de setembro e devem ser realizadas diretamente na unidade onde o candidato pretende estudar.
O edital completo, com a relação dos cursos, requisitos e demais informações, está disponível no site da Fumec/Ceprocamp.