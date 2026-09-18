O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) está com mais de 300 vagas abertas para 12 cursos de qualificação profissional. As oportunidades estão distribuídas entre as cinco unidades da instituição e abrangem áreas como informática, logística, funções de escritório e cuidados.

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As inscrições são presenciais e as vagas são preenchidas por ordem de chegada. Para efetivar a matrícula, o interessado deve apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Os requisitos variam de acordo com o curso escolhido.

As formações têm perfil rápido e prático, voltado ao desenvolvimento de habilidades específicas para o mercado de trabalho. A duração estimada é de dez semanas.

Cinco unidades recebem inscrições