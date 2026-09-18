18 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ENTREGOU TUDO

Suspeito indica esconderijo e PM apreende drogas no Itatinga

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/47º BPM/I
Homem foi abordado pela PM após esconder uma caixa de óculos; drogas e R$ 374 foram apreendidos.
Homem foi abordado pela PM após esconder uma caixa de óculos; drogas e R$ 374 foram apreendidos.

Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Itatinga, em Campinas, na noite de quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, com ele foram encontradas substâncias com características semelhantes a entorpecentes e R$ 374 em dinheiro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem aconteceu durante patrulhamento de policiais do 47º BPM/I. De acordo com a ocorrência, o homem chamou a atenção da equipe depois de retirar um objeto das mãos e colocá-lo no bolso da blusa ao perceber a aproximação dos agentes.

Na busca pessoal, os policiais localizaram uma caixa de óculos que continha porções de substâncias semelhantes a drogas. Ainda segundo a PM, o abordado afirmou que comercializava o material e indicou outro ponto onde havia escondido mais entorpecentes.

Mais material foi encontrado

No local indicado, os policiais encontraram outra embalagem com substâncias semelhantes a drogas, além dos R$ 374 em espécie.

O homem, os materiais apreendidos e o dinheiro foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

Após os procedimentos de polícia judiciária, a autoridade policial determinou que ele permanecesse preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários