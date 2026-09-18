Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Itatinga, em Campinas, na noite de quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, com ele foram encontradas substâncias com características semelhantes a entorpecentes e R$ 374 em dinheiro.
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A abordagem aconteceu durante patrulhamento de policiais do 47º BPM/I. De acordo com a ocorrência, o homem chamou a atenção da equipe depois de retirar um objeto das mãos e colocá-lo no bolso da blusa ao perceber a aproximação dos agentes.
Na busca pessoal, os policiais localizaram uma caixa de óculos que continha porções de substâncias semelhantes a drogas. Ainda segundo a PM, o abordado afirmou que comercializava o material e indicou outro ponto onde havia escondido mais entorpecentes.
Mais material foi encontrado
No local indicado, os policiais encontraram outra embalagem com substâncias semelhantes a drogas, além dos R$ 374 em espécie.
O homem, os materiais apreendidos e o dinheiro foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.
Após os procedimentos de polícia judiciária, a autoridade policial determinou que ele permanecesse preso à disposição da Justiça.