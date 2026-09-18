18 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Foragido tenta despistar PM e acaba preso no Satélite Íris

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem tentou se afastar ao perceber a aproximação das viaturas, mas foi abordado e teve mandado de prisão confirmado.
Homem tentou se afastar ao perceber a aproximação das viaturas, mas foi abordado e teve mandado de prisão confirmado.

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (17), durante patrulhamento no Satélite Íris 3, em Campinas.

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I perceberam que o homem tentou se afastar a pé de um estabelecimento comercial ao notar a aproximação das viaturas. Ele foi abordado pouco depois.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal, mas a consulta aos sistemas policiais apontou a existência de mandado de prisão em aberto.

Prisão foi confirmada na delegacia

O homem foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a autoridade policial confirmou a validade da ordem judicial.

Após os procedimentos, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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