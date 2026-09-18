Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (17), durante patrulhamento no Jardim Metanópolis, em Campinas.
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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I abordaram o homem durante uma ação preventiva na região. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas uma consulta aos sistemas policiais revelou a existência de mandado de prisão em aberto.
A ordem judicial estava relacionada ao artigo 129 do Código Penal, que trata do crime de lesão corporal.
Prisão foi confirmada na delegacia
O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a autoridade policial realizou novas consultas e confirmou que o mandado permanecia válido.
Após os procedimentos, ele ficou preso à disposição da Justiça.