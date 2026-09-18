Um homem morreu eletrocutado na manhã da última quarta-feira (16) enquanto realizava um serviço de pintura em uma obra no Centro de Cosmópolis. A vítima foi identificada como Nivaldo da Silva Lisbôa, de 65 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), que passava em patrulhamento pela região, Nivaldo trabalhava em um andaime quando o material de serviço que utilizava, de metal, entrou em contato com a fiação elétrica da via, provocando a descarga. Com o choque, o corpo do trabalhador caiu ao solo.

Os agentes foram acionados pelos próprios trabalhadores da obra, que os levaram até o local. Ao chegar, os guardas iniciaram o protocolo de reanimação até a chegada do socorro, mas já constataram a ausência de pulso e a presença de queimaduras no corpo da vítima e no material que tocou os fios.