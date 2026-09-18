A Polícia Civil realiza diligências para identificar o suspeito de ataques contra mulheres na Rua Arlindo Catusso, no Jardim Monte Cristo, em Campinas. Os casos ocorreram no último sábado (12) e nesta quinta-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A investigação é conduzida pelo 2º DP (Distrito Policial) da cidade, com apoio da Polícia Militar. A hipótese principal é de tentativa de estupro.

Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), apesar de dois episódios terem sido noticiados, apenas um foi formalmente denunciado. A Pasta reforçou a importância de as vítimas registrarem o boletim de ocorrência.