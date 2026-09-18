18 de setembro de 2026
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MEDO

Polícia busca identificar 'tarado' do Monte Cristo após ataques

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil investiga ataques contra mulheres no Jardim Monte Cristo; hipótese principal é de tentativa de estupro.
Polícia Civil investiga ataques contra mulheres no Jardim Monte Cristo; hipótese principal é de tentativa de estupro.

Polícia Civil realiza diligências para identificar o suspeito de ataques contra mulheres na Rua Arlindo Catusso, no Jardim Monte Cristo, em Campinas. Os casos ocorreram no último sábado (12) e nesta quinta-feira (17).

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A investigação é conduzida pelo 2º DP (Distrito Policial) da cidade, com apoio da Polícia Militar. A hipótese principal é de tentativa de estupro.

Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), apesar de dois episódios terem sido noticiados, apenas um foi formalmente denunciado. A Pasta reforçou a importância de as vítimas registrarem o boletim de ocorrência.

“O registro contribui para o direcionamento das investigações, a identificação de padrões criminosos e o planejamento de ações de prevenção e repressão qualificada. Pode ser feito em qualquer unidade policial ou pela Delegacia Digital”, destacou a Secretaria.

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