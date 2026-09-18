Policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de desinteligência envolvendo uma carreta de brinquedos, em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Clara Lanzi Bueno.

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Acionados via Copom, os policiais foram até o local para averiguar a situação. Durante a ocorrência, fizeram a consulta da documentação do proprietário do estabelecimento e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado a crimes financeiros.

O homem foi cientificado sobre o mandado e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.