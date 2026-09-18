18 de setembro de 2026
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TRÁFICO

Cocaína, crack e dinheiro levam jovem à prisão em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo a corporação, o indivíduo foi abordado durante patrulhamento na região após apresentar atitude suspeita e um volume atípico na altura da cintura.
Segundo a corporação, o indivíduo foi abordado durante patrulhamento na região após apresentar atitude suspeita e um volume atípico na altura da cintura.

PM (Polícia Militar) prendeu um jovem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas na Rua Maria Blumer, no Parque Campo Belo, em Sumaré, na quinta-feira (17). Segundo a corporação, o indivíduo foi abordado durante patrulhamento na região após apresentar atitude suspeita e um volume atípico na altura da cintura.

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Durante a busca pessoal e a averiguação de seus pertences, os policiais localizaram porções de crack e dinheiro fracionado. Em seguida, o abordado indicou espontaneamente o local onde guardava o restante dos entorpecentes. No endereço, os agentes encontraram uma sacola com 18 gramas de cocaína, 10 gramas de crack e R$ 217,30.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde as providências cabíveis foram adotadas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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