A PM (Polícia Militar) prendeu um jovem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas na Rua Maria Blumer, no Parque Campo Belo, em Sumaré, na quinta-feira (17). Segundo a corporação, o indivíduo foi abordado durante patrulhamento na região após apresentar atitude suspeita e um volume atípico na altura da cintura.

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Durante a busca pessoal e a averiguação de seus pertences, os policiais localizaram porções de crack e dinheiro fracionado. Em seguida, o abordado indicou espontaneamente o local onde guardava o restante dos entorpecentes. No endereço, os agentes encontraram uma sacola com 18 gramas de cocaína, 10 gramas de crack e R$ 217,30.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde as providências cabíveis foram adotadas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.