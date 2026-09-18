A sexta-feira (18) será marcada por variação de nebulosidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com predomínio de sol e céu parcialmente nublado ao longo do dia. Durante a tarde, o aumento da instabilidade atmosférica deve favorecer a formação de nuvens mais carregadas, resultando em pancadas isoladas de chuva e possibilidade de temporais, com risco de raios e rajadas de vento.

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As temperaturas sobem em relação aos dias anteriores e devem oscilar entre 15°C e 27°C. Os ventos também perdem força, soprando de forma mais fraca na maior parte do período, embora possam ganhar intensidade moderada ao anoitecer.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).