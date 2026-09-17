Campinas está com 29 bairros classificados como de alto risco para transmissão de dengue, segundo o 38º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (17) pela Secretaria Municipal de Saúde.
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Entre 1º de janeiro e 14 de setembro, a cidade contabilizou 3.951 casos confirmados da doença. O alerta é usado pela Prefeitura para direcionar ações de prevenção, reforçar a eliminação de criadouros e orientar moradores das áreas consideradas mais vulneráveis.
A classificação leva em conta fatores como incidência de casos, registros recentes de transmissão, quantidade de imóveis sem acesso pelos agentes, densidade populacional e necessidade de intensificação das ações de campo.
Veja os bairros em alto risco
Na região Leste, aparecem Alto Taquaral, Parque Taquaral, Chácara Primavera, Santa Cândida e Jardim Myriam Moreira da Costa.
Na Noroeste, estão Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Campos Elíseos, Jardim Anchieta, Jardim Ipiranga e Jardim Paulicéia. Já na Norte, o alerta inclui Parque Maria Helena, Vila Renascença e Vila Padre Anchieta.
Na Sudoeste, os bairros são Jardim Melina 1, DIC 5, DIC 6, Jardim Rosalina, Eldorado dos Carajás e Jardim Santos Dumont II.
Na região Sul, aparecem Jardim Fernanda 1 e 2, Jardim Puccamp, Jardim Dom Gilberto e Jardim Columbia.
Já na Suleste, estão Jardim Carlos Lourenço, Jardim New York, Jardim Itatiaia, Jardim Santa Eudoxia e Vila Orozimbo Maia.
Mais de 1,2 milhão de visitas em imóveis
Entre o início do ano e 9 de setembro, Campinas realizou 1.226.517 visitas a imóveis para controle de criadouros e ações educativas, além de 53.382 visitas para nebulização costal.
As visitas são feitas por agentes comunitários de saúde, agentes de controle ambiental e trabalhadores contratados para o enfrentamento das arboviroses.
A Prefeitura reforça que as orientações valem para toda a cidade, inclusive para bairros que apareceram em alertas anteriores e não estão na lista atual.
Maioria dos criadouros está dentro das casas
Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro dos imóveis, o que mantém a prevenção doméstica como uma das principais formas de combate à dengue.
A orientação é evitar qualquer acúmulo de água em recipientes, pneus, latas e objetos deixados ao ar livre, além de manter caixas-d’água fechadas e higienizar pratos de vasos de plantas regularmente.