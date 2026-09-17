Campinas está com 29 bairros classificados como de alto risco para transmissão de dengue, segundo o 38º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (17) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre 1º de janeiro e 14 de setembro, a cidade contabilizou 3.951 casos confirmados da doença. O alerta é usado pela Prefeitura para direcionar ações de prevenção, reforçar a eliminação de criadouros e orientar moradores das áreas consideradas mais vulneráveis.

A classificação leva em conta fatores como incidência de casos, registros recentes de transmissão, quantidade de imóveis sem acesso pelos agentes, densidade populacional e necessidade de intensificação das ações de campo.

Veja os bairros em alto risco