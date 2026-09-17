A Prefeitura de Campinas colocou uma nova data no calendário da longa e conturbada licitação do transporte coletivo. O edital que vai reabrir a disputa pela operação dos ônibus da cidade deverá ser republicado na primeira quinzena de outubro, com previsão de um novo leilão em dezembro, novamente na B3, em São Paulo.

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Não será exatamente uma volta à estaca zero. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) preservou a modelagem, o conteúdo e as planilhas da concessão, mas determinou que a Prefeitura refaça a etapa de apresentação das propostas e, consequentemente, o leilão realizado em 5 de março. Nesta sexta-feira (18), o município publicará formalmente a anulação daquela fase do processo.

A determinação atingiu justamente o momento em que a licitação parecia ter atravessado sua principal barreira. Em março, depois de anos de tentativas frustradas, a disputa na Bolsa havia definido a Sancetur para o Lote Sul e o Consórcio Grande Campinas para o Lote Norte, resultado que posteriormente avançou até a habilitação dos dois grupos em maio.

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