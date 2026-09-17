Um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um caminhão na manhã desta quinta-feira (17), na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Jaguariúna. O acidente ocorreu no km 130,7, no sentido sul da rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações repassadas pela concessionária Renovias à Artesp, os veículos trafegavam pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz Axor.

Após o impacto, a motocicleta, uma Yamaha XTZ, tombou e o condutor permaneceu imobilizado no local até a chegada das equipes de atendimento. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Águia pousou na rodovia