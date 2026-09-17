Um motociclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um caminhão na manhã desta quinta-feira (17), na Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Jaguariúna. O acidente ocorreu no km 130,7, no sentido sul da rodovia.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo informações repassadas pela concessionária Renovias à Artesp, os veículos trafegavam pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz Axor.
Após o impacto, a motocicleta, uma Yamaha XTZ, tombou e o condutor permaneceu imobilizado no local até a chegada das equipes de atendimento. O motorista do caminhão não ficou ferido.
Águia pousou na rodovia
A gravidade da ocorrência mobilizou o helicóptero Águia, da Polícia Militar, que pousou na SP-340 para auxiliar no atendimento. Para a operação, todas as faixas e o acostamento no sentido sul precisaram ser bloqueados por alguns minutos, entre 12h04 e 12h10.
A faixa 2 permaneceu interditada por mais tempo e foi liberada às 12h38. O acostamento continuava bloqueado na última atualização divulgada pela Artesp.
Apesar das interdições, não havia informação de congestionamento no trecho até o início da tarde.
A ocorrência foi classificada como de criticidade moderada pela Artesp e seguia ativa por volta das 14h desta quinta-feira.