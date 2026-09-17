Campinas registrou 142 mortes em 141 sinistros de trânsito ao longo de 2025, segundo o Relatório Anual de Sinistralidade apresentado nesta quinta-feira (17) pela Emdec. O levantamento mostra que motociclistas e garupas responderam por mais da metade das vítimas e que velocidade e consumo de álcool aparecem entre os principais fatores associados às ocorrências fatais.

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O resultado interrompe uma sequência de alta ou estabilidade observada entre 2020 e 2024. Na comparação com o ano anterior, o número de mortes em vias urbanas e rodovias caiu 5,3%, o equivalente a oito óbitos a menos. Ainda assim, os dados acumulados mostram o tamanho do problema: 1.388 pessoas morreram no trânsito de Campinas nos últimos dez anos.

Das 142 vítimas de 2025, 74 morreram em vias urbanas e 68 em rodovias. A taxa de mortalidade ficou em 11,95 óbitos para cada 100 mil habitantes, queda de 5,5%.

Metade das vítimas estava em motocicletas