Campinas registrou 142 mortes em 141 sinistros de trânsito ao longo de 2025, segundo o Relatório Anual de Sinistralidade apresentado nesta quinta-feira (17) pela Emdec. O levantamento mostra que motociclistas e garupas responderam por mais da metade das vítimas e que velocidade e consumo de álcool aparecem entre os principais fatores associados às ocorrências fatais.
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O resultado interrompe uma sequência de alta ou estabilidade observada entre 2020 e 2024. Na comparação com o ano anterior, o número de mortes em vias urbanas e rodovias caiu 5,3%, o equivalente a oito óbitos a menos. Ainda assim, os dados acumulados mostram o tamanho do problema: 1.388 pessoas morreram no trânsito de Campinas nos últimos dez anos.
Das 142 vítimas de 2025, 74 morreram em vias urbanas e 68 em rodovias. A taxa de mortalidade ficou em 11,95 óbitos para cada 100 mil habitantes, queda de 5,5%.
Metade das vítimas estava em motocicletas
Os motociclistas e garupas formaram o grupo mais atingido, com 72 mortes, ou 50,7% do total. Em seguida aparecem os pedestres, com 45 vítimas (31,7%), ocupantes de outros veículos, com 20 (14,1%), e ciclistas, com cinco mortes (3,5%).
Na prática, os números representam aproximadamente uma morte de motociclista ou garupa a cada cinco dias em Campinas durante 2025. Entre os pedestres, a média foi de uma vítima fatal a cada oito dias.
O perfil também é predominantemente masculino. Foram 120 homens mortos, equivalentes a 84,5% das vítimas, contra 22 mulheres.
Jovens de 18 a 29 anos concentram mortes
A faixa etária entre 18 e 29 anos teve 41 vítimas fatais, correspondendo a 28,9% do total. Desse grupo, 35 eram homens e seis mulheres.
Entre esses jovens, 26 eram motociclistas ou garupas, o equivalente a 63,4% das vítimas dessa faixa etária.
Já entre os idosos com 60 anos ou mais, os pedestres aparecem como o grupo mais vulnerável: 12 vítimas, ou 66,7% dos óbitos nessa faixa.
Outra concentração aparece nos fins de semana. Segundo o anuário, 41 mortes ocorreram entre 18h e 5h59 aos sábados e domingos, período que correspondeu a 29,1% dos casos.
Velocidade e álcool aparecem entre principais fatores
A Emdec analisou 139 sinistros para identificar os fatores de risco envolvidos. O excesso de velocidade apareceu em 53 casos, ou 38,1%, enquanto o consumo de álcool foi identificado em 48 ocorrências, 34,5% do total.
Em 19 casos, velocidade e álcool apareceram simultaneamente.
Entre as vítimas fatais submetidas a testes, 42,7% dos condutores ou pedestres apresentavam presença de álcool, considerando ocorrências tanto em vias urbanas quanto em rodovias.
Também aparecem entre os principais fatores associados às mortes o comportamento do pedestre, presente em 33 casos; uso de drogas ou medicamentos, em 18; falta de habilitação, em 17; e desrespeito à sinalização, em 12.
Quatro avenidas concentram 17% das mortes
O levantamento também identifica os corredores urbanos que concentram maior número de ocorrências fatais. Entre 2023 e 2025, John Boyd Dunlop, Comendador Aladino Selmi, Ruy Rodriguez e Prestes Maia responderam juntas por 17% das mortes registradas nas vias urbanas de Campinas.
A John Boyd Dunlop permaneceu como a avenida com maior participação, com 8% dos óbitos dos últimos três anos. Apesar disso, a Emdec aponta redução de 69% nas mortes entre 2021 e 2025 e de 43% apenas no último ano.
Nos 74 sinistros fatais registrados nas vias urbanas em 2025, as colisões lideraram, com 29 ocorrências. Houve ainda 23 atropelamentos de pedestres e 14 choques contra obstáculos fixos.
Dados preliminares indicam nova queda em 2026
Embora o anuário consolide os números de 2025, a Emdec já acompanha os dados preliminares deste ano. Segundo a empresa, até julho de 2026 houve redução de 14 mortes nas vias urbanas, equivalente a uma queda de 35%.
O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, atribuiu a redução à combinação de fiscalização, planejamento baseado em dados e intervenções em pontos considerados críticos.
O prefeito Dário Saadi afirmou que medidas como controle de velocidade e combate à combinação de álcool e direção podem enfrentar resistência, mas fazem parte da estratégia para reduzir a mortalidade no trânsito.
Os dados foram apresentados durante a programação da Semana da Mobilidade Urbana (Semob) 2026, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.