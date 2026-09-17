17 de setembro de 2026
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TECNOLOGIA

Drones com visão térmica chegam para reforçar a PM

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Quatro drones com câmeras térmicas e sensores de alta precisão reforçam operações da PM em Campinas, Jundiaí e região.
Quatro drones com câmeras térmicas e sensores de alta precisão reforçam operações da PM em Campinas, Jundiaí e região.

A Polícia Militar recebeu quatro drones de alta tecnologia para reforçar operações de segurança nas regiões de Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e Circuito das Águas. Os equipamentos foram adquiridos com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) a partir de valores obtidos em ações e acordos trabalhistas.

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Os drones serão empregados em patrulhamento ostensivo e preventivo, reconhecimento tático, buscas, salvamentos e missões especiais de fiscalização. A entrega foi formalizada na sede do Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), em Campinas.

Os equipamentos contam com sensores ópticos de alta resolução, zoom de longo alcance, telemetria a laser e câmeras termográficas, capazes de identificar fontes de calor mesmo em situações de baixa visibilidade, áreas de vegetação densa ou ambientes escuros.

Drones vão atender 38 municípios

O CPI-2 coordena o policiamento em 38 municípios das regiões de Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e Circuito das Águas, atendendo uma população estimada em mais de 3,8 milhões de habitantes.

A estrutura reúne sete batalhões territoriais e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com efetivo aproximado de 4 mil policiais militares.

Com os novos equipamentos, a corporação pretende ampliar a capacidade de monitoramento de áreas de difícil acesso e apoiar operações que exijam observação aérea e identificação de alvos à distância.

Recursos vieram de ações trabalhistas

Os drones foram viabilizados por meio de destinações do Ministério Público do Trabalho. Esses recursos têm origem em valores obtidos em ações judiciais, acordos e medidas reparatórias relacionadas a violações trabalhistas.

Segundo o vice-procurador-chefe do MPT em Campinas, Ronaldo Lira, a destinação permite transformar recursos reparatórios em equipamentos voltados ao atendimento da sociedade.

“A entrega desses equipamentos sintetiza o compromisso de devolver à sociedade os recursos reparatórios obtidos pela tutela dos direitos trabalhistas”, afirmou.

Lira destacou ainda que a tecnologia poderá ser utilizada tanto em ações rotineiras de policiamento quanto em operações de maior complexidade, incluindo fiscalizações relacionadas a trabalho escravo.

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