A Polícia Militar recebeu quatro drones de alta tecnologia para reforçar operações de segurança nas regiões de Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e Circuito das Águas. Os equipamentos foram adquiridos com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) a partir de valores obtidos em ações e acordos trabalhistas.

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Os drones serão empregados em patrulhamento ostensivo e preventivo, reconhecimento tático, buscas, salvamentos e missões especiais de fiscalização. A entrega foi formalizada na sede do Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), em Campinas.

Os equipamentos contam com sensores ópticos de alta resolução, zoom de longo alcance, telemetria a laser e câmeras termográficas, capazes de identificar fontes de calor mesmo em situações de baixa visibilidade, áreas de vegetação densa ou ambientes escuros.

Drones vão atender 38 municípios