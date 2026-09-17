Depois de vários dias de restrições causadas pelo excesso de chuva, Campinas reabriu nesta quinta-feira (17) todos os 25 parques e bosques da cidade. A liberação foi possível porque o acumulado de chuva nas últimas 72 horas ficou abaixo de 80 milímetros em todas as regiões.

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A medida segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina o fechamento preventivo das áreas verdes quando o volume acumulado de chuva atinge 80 mm em 72 horas. A regra foi adotada para reduzir riscos relacionados à queda de árvores e galhos em períodos de solo encharcado.

Na quarta-feira (16), parte dos parques ainda permanecia fechada, principalmente na região Sul, onde o acumulado havia chegado a 85 mm. Com a redução dos índices, todas as áreas foram liberadas nesta quinta.

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