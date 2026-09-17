Depois de vários dias de restrições causadas pelo excesso de chuva, Campinas reabriu nesta quinta-feira (17) todos os 25 parques e bosques da cidade. A liberação foi possível porque o acumulado de chuva nas últimas 72 horas ficou abaixo de 80 milímetros em todas as regiões.
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A medida segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina o fechamento preventivo das áreas verdes quando o volume acumulado de chuva atinge 80 mm em 72 horas. A regra foi adotada para reduzir riscos relacionados à queda de árvores e galhos em períodos de solo encharcado.
Na quarta-feira (16), parte dos parques ainda permanecia fechada, principalmente na região Sul, onde o acumulado havia chegado a 85 mm. Com a redução dos índices, todas as áreas foram liberadas nesta quinta.
Região Sul volta a receber visitantes
Entre os espaços reabertos estão o Bosque São José, Bosque dos Artistas, Bosque dos Guarantãs, Lagoa do Jambeiro, Parque Ecológico Benevenuto Tilli, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque das Águas.
Também seguem funcionando normalmente os parques e bosques das regiões Norte, Noroeste, Centro/Leste e Sudoeste.
A Secretaria de Serviços Públicos reforça que, mesmo com o manejo periódico da arborização, chuva intensa, vento e solo saturado podem provocar queda de árvores consideradas saudáveis. Por isso, os fechamentos são adotados como medida preventiva sempre que o acumulado ultrapassa o limite previsto em decreto.
Confira os principais espaços abertos
Na região Norte, estão entre os locais liberados o Bosque dos Alemães, Bosque dos Italianos, Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho e a Pedreira do Chapadão.
Na região Centro/Leste, seguem abertos o Bosque Chico Mendes, Bosque da Paz Yitzhak Rabin, Bosque dos Jequitibás, Lago do Café e Lagoa do Taquaral.
Na região Sudoeste, estão liberados o Bosque Augusto Ruschi, Bosque dos Cambarás, Parque Ecológico Dom Bosco, Parque Linear Capivari, Parque Municipal Luciano do Valle e Praça da Juventude Alessandro Monare.