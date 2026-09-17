Uma denúncia sobre um veículo suspeito que saía de uma chácara transportando peças automotivas levou a GCM (Guarda Civil Municipal) a desarticular um grande desmanche de veículos nas Chácaras Pantanal, zona Norte de Mogi Guaçu, na quarta-feira (16). Todas as equipes da corporação em serviço foram mobilizadas na operação, que resultou na apreensão de cinco veículos e na prisão de três suspeitos.
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Uma guarnição foi ao local e avistou um Fiat Fiorino branco com características semelhantes às informadas na denúncia. O motorista ignorou os sinais sonoros e luminosos da viatura, mas acabou abordado nas proximidades da Rodovia SP-342. Dentro do furgão, os agentes encontraram diversas peças automotivas, aparentemente de um Volkswagen Jetta, o que os levou a retornar à chácara.
No imóvel, a equipe entrou com autorização do morador, que acabou sendo um dos indiciados. No interior da propriedade, os agentes avistaram um indivíduo manuseando a lataria de um veículo e encontraram diversos outros desmontados. Ao verificar as peças, localizaram três chassis íntegros cujos identificadores estavam relacionados a veículos com registro de roubo.
Também foram encontradas duas carcaças sem identificação aparente. Por meio das etiquetas de troca de óleo, porém, foi possível levantar os respectivos emplacamentos e consultar o sistema. Nesses casos, não havia queixa de roubo ou furto. Contudo, uma das cinco placas do padrão Mercosul encontradas no local pertencia a um veículo roubado que não estava na chácara.
Foram apreendidos cinco veículos:
- Caminhonete Chevrolet S10 branca, 2016/16, placas de Araras
- Fiat Fiorino branca, 2019/20, de Monte Mor
- VW Jetta 2.0 branco, 2012, de Mogi Guaçu
- Dodge RAM 2023/24 preta, de Conchal
- Furgão Citroën Jumpy prata, de Caçapava
A placa do Citroën era uma das que estavam na residência. Já a Dodge RAM estava com os identificadores suprimidos, mas foi identificada pelo emplacamento anotado na etiqueta de óleo. Os agentes localizaram ainda dois motores sem identificação visível e grande quantidade de peças diversas de outros veículos.
Além dos veículos e peças, foram apreendidos um drone, um aparelho rastreador de sinal eletrônico, cinco telefones celulares e R$ 261.
Três homens e uma mulher, além dos veículos e demais itens apreendidos, foram levados para a Central de Polícia Judiciária. A autoridade de plantão determinou a apreensão e a remoção dos veículos e das peças maiores, como os dois motores, câmbios e portas. Os demais objetos permaneceram apreendidos para investigação.
Os três envolvidos, um eletricista de 34 anos, um mecânico de 29 e um desmontador de 44, foram autuados e detidos na CPJ. O desmontador alegou que havia ido ao local para buscar peças para um irmão. A mulher foi indiciada e disse que estava na casa do namorado e que não sabia do desmanche.