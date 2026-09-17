Uma denúncia sobre um veículo suspeito que saía de uma chácara transportando peças automotivas levou a GCM (Guarda Civil Municipal) a desarticular um grande desmanche de veículos nas Chácaras Pantanal, zona Norte de Mogi Guaçu, na quarta-feira (16). Todas as equipes da corporação em serviço foram mobilizadas na operação, que resultou na apreensão de cinco veículos e na prisão de três suspeitos.

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Uma guarnição foi ao local e avistou um Fiat Fiorino branco com características semelhantes às informadas na denúncia. O motorista ignorou os sinais sonoros e luminosos da viatura, mas acabou abordado nas proximidades da Rodovia SP-342. Dentro do furgão, os agentes encontraram diversas peças automotivas, aparentemente de um Volkswagen Jetta, o que os levou a retornar à chácara.

No imóvel, a equipe entrou com autorização do morador, que acabou sendo um dos indiciados. No interior da propriedade, os agentes avistaram um indivíduo manuseando a lataria de um veículo e encontraram diversos outros desmontados. Ao verificar as peças, localizaram três chassis íntegros cujos identificadores estavam relacionados a veículos com registro de roubo.