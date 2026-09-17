Uma ação da Equipe de Ações Especiais de Polícia do 1º Baep resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro na cidade de Itapira, no final da noite de quarta-feira (16). A operação teve início após informações sobre tráfico de drogas na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, um indivíduo foi questionado e admitiu ter descartado as drogas no quintal dos fundos de um imóvel, próximo a materiais de construção. No local, os policiais localizaram substância semelhante a crack, já fracionada e pronta para embalagem, além de diversas embalagens destinadas ao envase e à comercialização dos entorpecentes.

Já no interior de um guarda-roupa, a equipe encontrou mais porções de substância aparentando ser crack, uma porção de substância semelhante a maconha e a quantia de R$ 1.752.