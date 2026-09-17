Depois de uma longa sequência de dias chuvosos, Campinas aproveita a trégua no tempo para acelerar os reparos em pontos afetados pelos temporais. Nesta quarta-feira (16), equipes atuaram em diferentes regiões da cidade com obras de drenagem, reconstrução de estrutura danificada pela água, limpeza de bueiros, varrição e tapa-buracos.

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Um dos trabalhos de maior porte ocorre na Rua Maria das Dores S. Coelho Barros, ao lado do Bosque dos Jequitibás, onde a Prefeitura tenta ampliar a capacidade de escoamento da galeria de águas pluviais. Foi necessário interromper o trânsito no trecho enquanto uma retroescavadeira é utilizada para alcançar a tubulação.

Já na Estrada Luís Fernando Rodrigues, no Boa Vista, começou a reconstrução de uma passarela derrubada pela força da água que atravessava uma manilha. Também foram realizados serviços de recomposição de barrancos de córregos ao longo da Avenida Lix da Cunha.

Trégua permite tapa-buracos