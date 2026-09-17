Depois de uma longa sequência de dias chuvosos, Campinas aproveita a trégua no tempo para acelerar os reparos em pontos afetados pelos temporais. Nesta quarta-feira (16), equipes atuaram em diferentes regiões da cidade com obras de drenagem, reconstrução de estrutura danificada pela água, limpeza de bueiros, varrição e tapa-buracos.
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Um dos trabalhos de maior porte ocorre na Rua Maria das Dores S. Coelho Barros, ao lado do Bosque dos Jequitibás, onde a Prefeitura tenta ampliar a capacidade de escoamento da galeria de águas pluviais. Foi necessário interromper o trânsito no trecho enquanto uma retroescavadeira é utilizada para alcançar a tubulação.
Já na Estrada Luís Fernando Rodrigues, no Boa Vista, começou a reconstrução de uma passarela derrubada pela força da água que atravessava uma manilha. Também foram realizados serviços de recomposição de barrancos de córregos ao longo da Avenida Lix da Cunha.
Trégua permite tapa-buracos
No Jardim São Marcos, as equipes fizeram uma operação tapa-buracos na Rua José Linhares. O serviço depende de tempo seco porque utiliza massa asfáltica quente na recuperação do pavimento e, por isso, não poderia ser executado durante os dias de chuva mais intensa.
Em Barão Geraldo, o trabalho se concentrou na drenagem. Houve limpeza de bueiros nas ruas Plínio do Amaral e Doutor Heitor Nascimento e nas avenidas Professor Atílio Martini e Romeu Tórtima.
As equipes também fizeram a limpeza das aduelas que passam sob a Rua Oscar Pedroso Horta, estrutura responsável pela passagem da água sob a via.
2 mil trabalhadores mobilizados
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, cerca de 2 mil trabalhadores, entre servidores municipais, terceirizados e reeducandos, estão mobilizados para atender às demandas acumuladas depois dos temporais.
Os serviços acontecem enquanto a Defesa Civil mantém o acompanhamento das condições meteorológicas e dos acumulados de chuva. O monitoramento utiliza informações de estações da própria cidade, da Defesa Civil do Estado e do Cepagri da Unicamp, entre outras fontes.
Embora o sol tenha voltado a aparecer nesta quarta-feira, os efeitos do período extremamente chuvoso ainda são sentidos em diferentes pontos de Campinas, principalmente em áreas de drenagem, pavimentação e margens de córregos.